Gaziantep FK'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 13. sırada yer aldı.