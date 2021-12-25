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Spor

Gaziantep FK'da, Sagal, Jefferson, Borven ve Recep Niyaz Rizespor maçında yok

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gaziantep FK'da, sakatlıkları devam eden Sagal, Jefferson, Borven ve Recep Niyaz forma giyemeyecek.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:54
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 18 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Gaziantep FK'de sakatlıkları devam eden Sagal, Jefferson, Borven ve Recep Niyaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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