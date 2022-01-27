İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Sivasspor maçı mesaisi başladı
Spor

Gaziantep FK'da Sivasspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 19:47 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 19:47
ABONE OL

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından Antalya'da toplanan takım, teknik direktör Erol Bulut'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alan çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, hava muhalefetinden dolayı Antalya'ya gelemeyen Caulker ile Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Muhammet Demir ve Vetrih katılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.