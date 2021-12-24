İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2021 Pazar / 22 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da sürpriz ayrılık! Kenan Özer...
Spor

Gaziantep FK'da sürpriz ayrılık! Kenan Özer...

Gaziantep FK formasını 3 yıldır giyen Kenan Özer, kırmızı siyahlı kulüple olan sözleşmesini feshetti.

24 Aralık 2021 Cuma 17:34 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 17:34
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK, tecrübeli futbolcusu Kenan Özer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüze 2018-2019 sezonunda transfer olan ve geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer'e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.