İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2022 Perşembe / 15 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6586
  • EURO
    19,5821
  • ALTIN
    1068.98
  • BIST100
    4772.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Tomas Pekhart ile yollar ayrıldı
Spor

Gaziantep FK'da Tomas Pekhart ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK, 33 yaşındaki Çekyalı golcüsü Tomas Pekhart'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

8 Aralık 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Tomas Pekhart ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Çek golcüsü Tomas Pekhart'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Gaziantep temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan ayrılık açıklaması şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Tomas Pekhart ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Tomas Pekhart'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz."

33 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz ağustos ayında Polonya'nın Legia Varşova takımından Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 13 maça çıkan Pekhart; Gaziantep serüvenini 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.