Gaziantep FK'da Tomas Pekhart ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Çek golcüsü Tomas Pekhart'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Gaziantep temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan ayrılık açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Tomas Pekhart ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Tomas Pekhart'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz."
33 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz ağustos ayında Polonya'nın Legia Varşova takımından Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 13 maça çıkan Pekhart; Gaziantep serüvenini 1 gol, 1 asistle tamamladı.