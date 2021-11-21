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Spor

Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı öncesi Muhammet Demir belirsizliği

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep FK'da, antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu maç saatinde belli olacak.

AA21 Kasım 2021 Pazar 13:37 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 13:37
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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