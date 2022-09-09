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Spor

Gaziantep FK'da Ümraniyespor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA9 Eylül 2022 Cuma 23:26 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. Hafta: Sivasspor 1-1 Gaziantep FK

2. Hafta: Gaziantep FK 1-0 MKE Ankaragücü

3. Hafta: Hatayspor 1-2 Gaziantep FK

4. Hafta: Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor

5. Hafta: Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

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