Gaziantep FK'da Ümraniyespor maçı mesaisi sürüyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.
Gaziantep FK'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:
1. Hafta: Sivasspor 1-1 Gaziantep FK
2. Hafta: Gaziantep FK 1-0 MKE Ankaragücü
3. Hafta: Hatayspor 1-2 Gaziantep FK
4. Hafta: Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor
5. Hafta: Galatasaray 2-1 Gaziantep FK