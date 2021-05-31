Gaziantep FK'da Vetrih'ten 1+1 yıllık imza

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:22

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılana açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımına da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezon da kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek. Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz."