İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2784
  • EURO
    34,9591
  • ALTIN
    2405.28
  • BIST100
    10137.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da yaprak dökümü! 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Spor

Gaziantep FK'da yaprak dökümü! 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da sezonun tamamlanmasının ardından 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

7 Haziran 2024 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da yaprak dökümü! 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
ABONE OL

Ligde 2023-2024 sezonunu 44 puanla 11. sırada tamamlayan ve inişli çıkışlı grafiğiyle taraftarını üzen Gaziantep ekibi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak ligde kalmayı başardı.

Gaziantep FK'de 5'i kiralık 13 futbolcusunun sözleşme süreleri dolarken bu isimlerin arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.

KAPTAN PAPY DJİLOBODJİ

Gaziantep FK'ye 2019'da 3 yıllığına imza atan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin kontratı 27 Mayıs 2021'de bu sezon sonuna kadar uzatıldı.

Gaziantep ekibinin formasını 5 sezon giyen Djilobodji, kırmızı siyahlı takıma kaptanlık da yapıyordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle Djilobodji'nin bonservisi, Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

İngiltere ekibi Chelsea'de bir dönem oynayan Djilobodji, Senegal Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.

Kırmızı siyahlı formayla 153 maça çıkan 36 yaşındaki Djilobodji, 17 gol ve 6 asistle takımına katkı sundu.

EN ÇOK GOL ATAN DRAGUS

Teknik direktör Sumudica'nın isteği doğrultusunda Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'den sezon sonuna kiralanan Denis Dragus istikrarlı bir sezon geçirdi.

Ligde 32 maçta görev alan 24 yaşındaki Rumen forvet, attığı attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ayrıca Dragus'un gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.

EN İSTİKRARLI KALECİ NİTA

Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezonun 4. haftasında Sparta Prag'dan kaleci Nita'yı sezon sonuna kadar kadroya dahil etti.

Ligin 5. haftasında kaleyi devralan Rumen file bekçisi, devam eden tüm haftalarda 90 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlısı olmayı başardı.

Kalesinde 34 maçta 47 gole engel olamayan 36 yaşındaki oyuncu, 9 karşılaşmada gol yemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.