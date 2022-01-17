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Spor

Gaziantep FK'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun durumu belirsiz

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'da, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 7 futbolcunun son durumu ilerleyen saatlerde belli olacak.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:52
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Geride kalan 21 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 7 futbolcunun son durumu ilerleyen saatlerde belli olacak.

İÇ SAHADA YENİLGİSİ YOK

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ile iç sahada yenilgi yaşamayan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 10 maçta rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

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