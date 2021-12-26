Gaziantep FK'dan dış sahada ilk galibiyet

AA 26 Aralık 2021 Pazar 16:42 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:42

Bu sezon dış sahada oynadığı 9 karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u 44. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti almanın sevincini yaşıyorlar.

Lige deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bu maçlarda kalesinde 19 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 6 kez gönderebildi.

