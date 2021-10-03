3 Ekim 2021 Pazar 18:16 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:43

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Altay'ı ağırladı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. (p) ve 61. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Merkel ile 73. dakikada Dicko attı. Altay'ın tek sayısını ise 63. dakikada Erhan Çelenk kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, 11 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, milli ara sonrasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada ev sahibi Gaziantep'ten Maxim'in kullandığı serbest vuruşun ardından meşin yuvarlakla ceza sahasında buluşan Sagal, topu kalenin üstünden auta attı.

27. dakikada Gaziantep'in orta sahadan gelişen atağında ceza yayı önünde topla buluşan Merkel'in sert vurdu. Ceza sahasındaki Murat Akça topu kafayla kornere çeldi.

33. dakikada ceza sahasının sağında Kistio'nun çektiği sert şut, üst direkten döndü. Altayla futbolcular topu kornere gönderdi.

44. dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutunda, top kalenin solundan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Thiam'ın müdahalesiyle Kitsiou ceza sahası içinde yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep lehine penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

57. dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Figueiredo'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Merkel, kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi: 2-0.

61. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın ortasını karşılayan kaleci Lis, elinden kaçırdığı topu kontrol edemedi. Pozisyonu takip eden Maxim, Lis'ten kaptığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Altay farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen atak sonrası Naderi'nin kale önüne ortasında, Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

73. dakikada Gaziantep, bir kez daha rakip ağları havalandırdı. Figueiredo'nun çektiği şut kaleci Lis'ten dönerken, Dicko meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

GAZİANTEP: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Toşca, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 86 Mendyl), Merkel (Dk. 76 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Sagal (Dk. 67 Dicko), Maxim (Dk. 86 Messaoudi), Figueiredo (Dk. 76 Ertuğrul Ersoy), Muhammet Demir

ALTAY: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Cebrail Karayel, Thiam (Dk. 63 Poko), Zeki Yıldırım, Rayan (Dk. 46 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 63 Ceyhun Gülselam), Kappel, Bamba (Dk. 78 Paixao)

GOLLER: Dk. 51 (Penaltıdan) ve 61 Maxim, Dk. 57 Merkel, Dk. 73 Dicko (Gaziantep), Dk. 63 Erhan Çelenk (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 60 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 66 Sagal, Dk. 83 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep)