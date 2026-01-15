İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Gaziantep FK'dan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması

Süper Lig ekipliernden Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İki futbolcu da ligde Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Gaziantep FK'dan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması
Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena için bir sağlık durumu bilgilendirmesi yayınladı.

Gaziantep FK, iki futbolcunun operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kozlowski ve Abena'nın, ligde hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK'da bu maç öncesi eksikler dikkat çekiyor.

Gaziantep FK'da Galatasaray maçında oynamaları beklenmeyen Kozlowski ve Abena ile birlikte Kevin Rodrigues, Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep'te kupada kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz da Galatasaray maçında kulübede olmayacak.

Gaziantep FK'dan operasyon geçiren Kozlowski ve Abena ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcularımız Kacper Kozlowski ve Myenty Abena, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmişlerdir.

Futbolcumuz Kacper Kozlowski, FC Argeş maçında girdiği bir pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sonucu yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde sol el metakarp kemik kırığı tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Myenty Abena ise ağrı şikayeti ile sağlık ekibimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda, oyuncumuza sağ inguinal herni tanısı konulmuştur.

Sağlık ekibimizin yönlendirmesiyle, her iki futbolcumuz da alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirmişlerdir.

Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

  • GaziantepFK
  • Kozlowski
  • Abena

