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Spor

Gaziantep FK'dan sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Gaziantep FK, sakatlığı bulunan 6 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:31
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sağ ayak içi yan bağında 2. derecede yırtık tespit edilen Kenan Özer'in tedavisi sürüyor.

Son zamanlarda ağrılarından dolayı yapılan tetkik ve incelemelerin ardından sporcu fıtığı tespit edilen Sagal ve sol ayak üst kas grubu tendonunda yırtık ve kemik ödemi belirlenen Borven'in de tedavilerine başlandı.

Bir süre önce diz kıkırdağında dejenerasyon tespit edilen Jefferson, antrenmanda sakatlık yaşayan Olkowski ile yeni tip koronavirüs nedeniyle sağlık sorunu oluşan Vetrih, sağlığına kavuşarak antrenmanlarda yer almaya başladı.

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