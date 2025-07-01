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Spor

Gaziantep FK'dan savunmaya takviye

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 30 yaşındaki Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA1 Temmuz 2025 Salı 16:24 - Güncelleme:
Gaziantep FK'dan savunmaya takviye
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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