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Spor

Gaziantep FK'dan sezonun ikinci galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Gaziantep FK'dan sezonun ikinci galibiyeti
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Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, ligin 4. haftasını da bay geçti.

Dün taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Güneydoğu Anadolu temsilcisi ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Geride kalan haftalarda 9 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

EVİNDE İLK GALİBİYET

Bu maç öncesinde evinde oynadığı karşılaşmalarda Samsunpor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK, Konyaspor galibiyetiyle taraftarı önündeki ilk 3 puanını almış oldu.

2 STOPER SARI KART SINIRINA GELDİ

Gaziantep FK'nin iki önemli savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Saborit, sarı kart sınırına geldi.

Söz konusu oyuncular 1 Kasım Cuma günün iç sahada oynanacak Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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