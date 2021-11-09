Gaziantep FK'dan Trabzonspor maçı yorumu: ''Çekinmiyoruz''

AA 9 Kasım 2021 Salı 14:37 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 14:37

Akınal, yazılı açıklamasında, ligin 12. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'nın karşısında aldıkları galibiyetin önemine işaret ederek, lige iyi başlayamadıklarını ancak güçlerinin farkında olduklarını belirtti.

Lig maratonunda inişli çıkışlı zamanların yaşandığını ve Erol Bulut yönetimindeki takımlarına güvendiklerine dikkati çeken Akınal, şöyle devam etti:

"Ligin 13. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçını heyecanla bekliyoruz. Federasyonumuzun aldığı kararla 9 Kasım'dan itibaren seyirci kısıtlaması sona eriyor. Bizim de bu süreçteki ilk maçımız, lig lideri Trabzonspor'a karşı olacak. Kendilerine ve Trabzon camiasına büyük saygımız bulunuyor ancak biz de hiçbir rakipten çekinmiyoruz ve her karşılaşmaya galibiyet için çıkıyoruz. Tahmin ediyorum bir koltuğun bile boş kalmayacağı bir karşılaşma oynayacağız. Takımımıza ve hocamıza bu karşılaşmada da güveniyoruz. İnşallah Trabzonspor karşılaşması dostça bir atmosferde oynanacaktır ve biz de en iyi şekilde mücadele edip, puan veya puanlar almak için maça çıkacağız."

HALİS ÖZKAHYA'YA DESTEK

Geçen hafta Kasımpaşa maçındaki 4 dakika karşılaşmanın yeniden oynanması olayını hatırlatan Akınal, şunları kaydetti:

"Hakem Halis Özkahya Kasımpaşa karşılaşmasında şanssızlık yaşadı. Özkahya, karşılaşmayı neredeyse hatasıza yakın yönetti ve kendisinin de Türk futbolu için önemli bir hakem olduğuna inanıyoruz. Futbolumuzun gelişmesi adına ülkemizin spor konusundaki tüm değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Umut ediyorum Halis Özkahya da bu yaşanılan şanssızlıktan dolayı kariyer planlamasında bir değişiklik yapmaz. Hepimiz hatalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ancak önemli olan niyetimizin nasıl olduğudur. Bizler de Halis Özkaya'nın yaşadığı bu olayı şanssızlık olarak nitelendiriyor ve ilerleyen süreçte de kendisine olan güvenimizi bir kez daha dile getiriyoruz."