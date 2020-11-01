İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'de, Andre Felipe takıma döndü
Spor

Gaziantep FK'de, Andre Felipe takıma döndü

Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayan Gaziantep FK'de, elindeki sakatlıktan dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Andre Felipe de antrenmanda yer aldı.

AA01 Kasım 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 15:32
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapıldı.

Dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Elindeki sakatlıktan dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Andre Felipe de antrenmanda yer aldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.