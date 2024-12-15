İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'de deplasmanda kazanmayı unuttu
Spor

Gaziantep FK'de deplasmanda kazanmayı unuttu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de deplasmanda kazanmayı unuttu
ABONE OL

Ligin ilk haftasında deplasman Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

Ligde 18 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 24 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü evinde Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

LİGDE 9 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Ligde son olarak evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Güneydoğu ekibi, devamında oynadığı 9 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Alanyaspor karşısında rakip fileyi havalandıramayan Gaziantep FK, ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.

SAKAT OYUNCULARIN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Alanyaspor deplasmanında, Gaziantep FK'de Bitok, Saborit, Kozlowski, Sorescu ve kaleci Dıoudis sakatlığından dolayı forma giyemedi. Dünkü karşılaşmanın 34. dakikasında Lungoyi, 64. dakikasında ise Arda Kızıldağ sakatlıktan dolayı karşılaşmaya devam edemediler. Her iki oyuncunun son sağlık durumu ise hafta içi belli olacak.

Böylelikle kırmızı-siyahlı ekipte sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.