İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4276
  • EURO
    29,0602
  • ALTIN
    1630.79
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'de Sumudica etkisi devam ediyor
Spor

Gaziantep FK'de Sumudica etkisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Sumudica ve öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

29 Eylül 2023 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de Sumudica etkisi devam ediyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Draguş, 17. dakikada ise Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un golü 90+3. dakikada Ntcham penaltıdan attı.

SUMUDICA İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Gaziantep'te Erdal Güneş'in ardından takımın başına geçen Marius Sumudica, üst üste 2. galibiyetini aldı.

OKAN KOCUK ISLIKLANDI

Samsunspor'da taraftarlar, hatalı goller yiyen kaleci Okan Kocuk'u top ayağına geldiğinde ıslıkla protesto etti.

VAR PENALTI DEDİ!

Soldan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Ajeti topu uzaklaştırdı. Hakem Burak Pakkan'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceleyen Pakkan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Ntcham ilk anda penaltıyı kaçırdı. Hakem kaleci Nita'nın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarladı. Tekrar topun başına geçen Ntcham kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.