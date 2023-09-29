Gaziantep FK'de Sumudica etkisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Draguş, 17. dakikada ise Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un golü 90+3. dakikada Ntcham penaltıdan attı.
SUMUDICA İLE ÇIKIŞA GEÇTİ
Gaziantep'te Erdal Güneş'in ardından takımın başına geçen Marius Sumudica, üst üste 2. galibiyetini aldı.
OKAN KOCUK ISLIKLANDI
Samsunspor'da taraftarlar, hatalı goller yiyen kaleci Okan Kocuk'u top ayağına geldiğinde ıslıkla protesto etti.
VAR PENALTI DEDİ!
Soldan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Ajeti topu uzaklaştırdı. Hakem Burak Pakkan'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceleyen Pakkan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Ntcham ilk anda penaltıyı kaçırdı. Hakem kaleci Nita'nın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarladı. Tekrar topun başına geçen Ntcham kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi.