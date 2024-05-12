Gaziantep FK'den Adana deplasmanında yarım düzine gol!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK 6-1 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 11 ve 77. dakikalarda Denis Draguş, 32. dakikada Lazar Markovic ve 45+7. dakikada Papis Djilobodji, 67. dakikada Denis Draguş ve 90. dakikada Badji kaydetti.

ADANA DEMİR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Adana Demirspor'da Mario Balotelli topsuz alanda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

YAĞMUR SEBEBİYLE DURDU

İki takımın karşılaştığı maç yoğun yağmur nedeniyle durdu. Yaklaşık 8 dakikalık duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etti.

Nu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 38'e çıkardı ve kümde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep Fk, Karagümrük ile oynayacak. Adana Demirspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.