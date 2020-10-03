Gaziantep FK'den Sumudica'ya güvenoyu

AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:28

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun dünkü Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Marius Sumudica ile toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda Sumudica ile geride kalan 4 haftanın değerlendirmesini yapıp ilerleyen haftalarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Bu görüşmemizin amacı milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından belirleyeceğimiz hedeflerdi. Toplantıda geride kalan 4 maçlık performansımız ele alınırken, teknik direktörümüz Sumudica'dan olan beklentimizi bir kez daha dile getirdik. Takımımızın oynadığı son 4 maçı değerlendirirken, özellikle iki güçlü rakibimiz olan Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını da göz önünde bulundurduk. Sumudica, kendisini hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kanıtlamış başarılı bir teknik adamdır. Geçtiğimiz yıl ligi 8. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etmiştik. Hocamızla da bu doğrultuda görüşerek bu sezonun hedeflerini ve kendisinden olan beklentilerimizi bir kez daha dile getirdik. Sumudica'ya inancımız asla eksilmemiş olup, kendisine ve takımımıza güveniyoruz."

KIRMIZI KART TEPKİSİ

Trabzonspor maçını yöneten Fırat Aydınus'un Sumudica'ya gösterdiği kırmızı kartı "ağır bir karar" olarak nitelendiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Pozisyonla ilgili görüntüleri yakından inceledik. Karşılaşmanın seyircisiz olmasından dolayı da stadyumda bulunan herkes hocamızın en ufak bir hakarette bulunmadığına şahit oldu. Pozisyon sırasında haklı olarak sadece 'penaltı' diye bir kelime kullanıyor ve Fırat Aydınus uyarmadan ağır bir şekilde kırmızı kartını gösterdi. Hocamızla bu konularda da özellikle hakemlerle iletişimde yabancı dil sıkıntısı çekmesinden dolayı biraz daha sakin bir tavır alması gerektiğini ilettik. Kendisi de oldukça anlayışla karşılayarak, yaşanılan olaylardan duyduğu üzüntüyü bizimle paylaştı. Sumudica'nın takımımızın haklarını korumak adına mücadele ettiğinin farkındayız ancak yönetim kurulumuz olarak bundan sonraki süreçte kurallar çerçevesinde adımlar atması yönünde fikir birliği sağladık. Kendisi de bunun sözünü bizlere verdi."

Mehmet Büyükekşi, başarıyı istikrarlı hale getirebilmek adına hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayacaklarını, taraftarların kendilerine güvenmelerini istedi.