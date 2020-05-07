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Spor

Gaziantep FK'den TFF'nin kararına destek

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Liglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz' dedi.

DHA07 Mayıs 2020 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:16
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Mehmet Büyükekşi, liglerin haziran ayının 2'nci haftasında başlaması yönünde alınan kararı değerlendirdi. 

Futbolu çok özlediklerini ve alınan kararı desteklediklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle son günlerde koronavirüsle ilgili yaşanan güzel gelişmeler önümüzdeki günlerde inşallah artarak devam edecek. 12 Haziran'a kadar da birçok yasak kalkmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta berberlerin, kuaförlerin, alışveriş merkezlerinin açılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hayat normale döner. Futbolu da çok özlemiştik. Alınacak tedbirlerle ligleri tamamlayıp, gelecek sezonun hazırlıklarına geçeriz" ifadelerini kullandı.

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