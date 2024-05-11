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Spor

Gaziantep FK'nin 36. hafta rakibi Adana Demirspor

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin 36. hafta rakibi Adana Demirspor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, kalesinde ise 55 gole engel olamadı.

Topladığı 35 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

2 OYUNCU KADRO YOK

Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Arda Kızıldağ sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Ogün Özçiçek bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşadı.

ADANA DEMİRSPOR'U HİÇ YENEMEDİ

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Adana Demirspor ile toplamda 5 maçta karşı karşıya geldi.

Bu maçların 3'ünü Adana Demirspor kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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