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Spor

Gaziantep FK'nın 6. hafta rakibi Trabzonspor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA22 Eylül 2024 Pazar 10:24 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın 6. hafta rakibi Trabzonspor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

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