Gaziantep FK'nın 6. hafta rakibi Trabzonspor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.