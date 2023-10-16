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Spor

Gaziantep FK'nin 9. hafta rakibi Antalyaspor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Marius Sumudica yönetimde devam etti.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin 9. hafta rakibi Antalyaspor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde gruplar halinde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Gaziantep FK bu sezon çıktığı 8 resmi maça 6 mağlubiyet, 2 galibiyet alarak 6 puan ile düşme hattında 17. sırada yer alıyor.

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