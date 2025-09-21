İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Gaziantep FK'nın bileği bükülemiyor

Son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 4 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı.

21 Eylül 2025 Pazar 10:59
Gaziantep FK'nın bileği bükülemiyor
Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Lige Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak başlayan Gaziantep ekibi, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.

Sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, dün deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, ligin 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

