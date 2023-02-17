İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8684
  • EURO
    20,0574
  • ALTIN
    1109.42
  • BIST100
    5018.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'nın golcüsü Joao Figueiredo'dan Başakşehir'e 3.5 yıllık imza
Spor

Gaziantep FK'nın golcüsü Joao Figueiredo'dan Başakşehir'e 3.5 yıllık imza

Gaziantep Futbol Kulübü'nün golcü oyuncusu Joao Figueiredo, Medipol Başakşehir ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın golcüsü Joao Figueiredo'dan Başakşehir'e 3.5 yıllık imza
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Joao Figueiredo'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren Başakşehir Futbol Kulübü'ne de teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Brezilyalı forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren Gaziantep Futbol Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.