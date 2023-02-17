Gaziantep FK'nın golcüsü Joao Figueiredo'dan Başakşehir'e 3.5 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Joao Figueiredo'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren Başakşehir Futbol Kulübü'ne de teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Brezilyalı forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren Gaziantep Futbol Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

