30 Kasım 2025 Pazar
Spor

Gaziantep FK'nin inişli çıkışlı grafiği devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin istikrarsız grafik sürüyor.

AA30 Kasım 2025 Pazar 12:09
Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra iç sahada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından istikrarsız bir performans ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet hasreti, geçen hafta Zecorner Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık skorla sona erdi ancak Güneydoğu temsilcisi, bu kez ağırladığı ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilerek yeniden puan kaybetti.

Ligde 22 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada yer alan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 22 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

