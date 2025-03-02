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Spor

Gaziantep FK'nin konuğu Eyüpspor

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK yarın sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA2 Mart 2025 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin konuğu Eyüpspor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alan Güneydoğu ekibi, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.

İÇ SAHADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 12 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 15 kez rakip ağları havalandırdı.

3 STOPER KART SINIRINDA

Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 3 isim, kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Güler, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ, bu maçta kart görmeleri halinde ligin 27. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak.

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