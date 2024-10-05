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Spor

Gaziantep FK'nın rakibi Beşiktaş

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK yarın sahasında ligin 3. sırasında yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın rakibi Beşiktaş
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.

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