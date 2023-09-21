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Spor

Gaziantep FK'nin rakibi İstanbulspor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep FK, İstanbulspor'u sahasında konuk edecek. Murat Erdoğan'ın yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin rakibi İstanbulspor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 5 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışamayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Ligde puanı bulunmayan tek takım olan Güneydoğu temsilcisi, taraftarı önünde karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

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