Gaziantep FK'nın test sonuçları çıktı

IHA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:34

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin, 12 Haziran tarihinde başlayacağının açıklamasının ardından kulüpler testlerden geçip, antrenmanlara başlamaya devam ediyor. Gaziantep FK da futbolculara, personellere ve teknik kadroya yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve bugün iki grup halinde antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takımımıza 11 Mayıs Pazartesi günü uygulanan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Profesyonel Futbol Takımımıza ve personelimize yapılan Covid-19 test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamış olup, tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. Gaziantep Futbol Kulübümüz, liglere verilen aranın ardından takım halindeki ilk çalışmasına bugün saat 16.30 ve 17.30’da iki grup halinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.