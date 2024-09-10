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Spor

Gaziantep FK'nın yeni golcü İtalya'dan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp başkanı Memik Yılmaz da katıldı.

10 Eylül 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın yeni golcü İtalya'dan
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Gaziantep Futbol Kulübü, Nijeryalı forvet David Okereke'nin transferi konusunda Cremonese ve oyuncunun kendisi ile satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Okereke, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara ve yönetim kurulu üyesi İskender Kaplan'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada "David Okereke'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

David Okereke kimdir?

29 Ağustos 1997 yılında Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen David Okereke, futbola ülkesinin takımlarından Abuja College'de başladı.

2016 yılında İtalya Serie A takımlarından Spezia Calcio takımına transfer olan Okereke, 2019 yılında ise 9 milyon Euro bonservis karşılığında Club Brugge'a imza attı. Burada iki sezon forma giyen futbolcu, 2022 yılında 2.5 milyon Euro'ya tekrar Serie A'nın yolunu tutarak Cremonese'ye transfer oldu.

Güçlü fizik yapısı, hızı ve bitiriciliği ile adından söz ettirmeyi başaran Okereke, 7 kez de Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

Nijeryalı futbolcu kariyerinde 268 maça çıkarken 57 gol attı, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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