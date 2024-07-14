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Spor

Gaziantep FK'nın yeni transferi Sokratis Dioudis

Gaziantep Futbol Kulübü, Zaglebie Lubin forması giyen Yunan Milli kaleci Sokratis Dioudis'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

IHA14 Temmuz 2024 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın yeni transferi Sokratis Dioudis
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına da hız verdi. Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Zaglebie Lubin forması giyen Yunan Milli kaleci Sokratis Dioudis'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde toplam 265 resmi müsabakaya çıkan ve 105 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran başarılı file bekçisi Sokratis Dioudis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Zaglebie Lubin forması giyen Yunan Milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. 'Batman' lakaplı yeni transferimiz Sokratis Dioudis, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız İbrahim Dicle'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Sokratis Dioudis'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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