İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Spor

Gaziantep FK'ya Kosovalı rakip

Antalya'da kampa giren Gaziantep FK, 29 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile bir hazırlık maçı yapacak.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:57
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23. haftada oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Antalya'ya giden kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep'teki yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarına burada devam edecek.

Bugün ilk antrenmanına çıkacak olan kırmızı-siyahlı ekip, 29 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Güneydoğu temsilcisi, 4 Şubat Cuma günü Gaziantep'e gelip, ertesi gün oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.