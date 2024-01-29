İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,353
  • EURO
    32,9174
  • ALTIN
    1982.57
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantepli oyunculardan Galatasaray değerlendirmesi!
Spor

Gaziantepli oyunculardan Galatasaray değerlendirmesi!

Gaziantepli futbocular Alexandru Maxim ve Arda Kızıldağ, Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından konuştu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 23:48 - Güncelleme:
Gaziantepli oyunculardan Galatasaray değerlendirmesi!
ABONE OL

Gaziantep FK oyuncuları Alexandru Maxim ve Arda Kızıldağ, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın gücüne değinen Maxim, "Galatasaray'a karşı maça çok iyi başladık, sahada iyi durduk. Sonra golü de bulduk. İkinci golü de bulabilirdik ama olmadı. İlk yarı iyiydik, pozisyonda vermedik. Duran top ve frikikten pozisyona girdiler. İkinci yarı geri çekildik, bu atmosferde oynamak kolay değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, iyi mücadele ettik. Bizim için de iyi bir test oldu, önümüzde zorlu üç maç var." dedi.

Arda Kızıldağ ise "Galatasaray maçında puanı hak ettik. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

  • Arda Kızıldağ
  • Galatasaray mağlubiyeti
  • Alexandru Maxim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.