Gaziantepspor, Marius Sumudica ile yolları ayırmaya hazırlanıyor!

22 Mart 2020 Pazar 21:01 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 21:01

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Marius Sumudica'nın özel uçak kiralayarak ülkesine gitmesini büyük bir şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Rumen hocanın geleceğiyle ilgili yönetimde toplantı yapacaklarını kaydetti.

"SÖZLEŞME FESHİ BİLE OLABİLİR DEDİ"

Sumudica ile yaptıkları toplantıyı anlatan yönetici, "Süper Lig'in ertelenme kararından sonra teknik direktörümüz Sayın Marius Sumudica ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Burada en önemli düşüncemiz, bu erteleme sürecinde futbolcularımıza verilecek olan izole süresinin bir izin olarak görülmesinin önüne geçmek ve en sağlıklı şekilde atlatabilmelerini sağlamak olmuştur. Teknik Direktörümüz Sumudica da, bu konuda alacağımız kararlar üzerinde yönetim kurulumuzun yanında yer aldığı şahsıma iletmiştir. Sonrasında da Sayın Sumudica, futbolcularımızla bir toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantıda yurt dışına çıkacak isimlerin sözleşmelerinin feshine kadar gidilerek olayın ciddiyetini hatırlatacağını belirtmiştir." dedi.

"GİTTİKLERİNİ ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK"

Rumen hoca ile ilgili gerekenin yapılacağını kaydeden Altunkaya, "Yönetim kurulumuz bu izole süresi içerisinde insan sağlığını ön planda tutarak, gerekli adımları atmaya devam etmektedir. Futbolcularımızın evlerinde spor yapmalarını sağlamak ve performans düşüklüğünün önüne geçilmesi adına Yönetim Kurulumuz olarak tesislerimizde bulunan fitness malzemelerini dahi talep eden oyuncularımızın evine kadar gönderdiğimizin bilinmesini isterim.

Tüm bunların yanı sırada kulübümüz bünyesinde çalışan tüm profesyonellerimiz ve sağlık ekibimiz futbolcularımız ve aileleriyle sürekli iletişim halinde olup, her gelişmeden de anlık olarak bilgilendirme yapmayı sürdürmektedir. Futbolcularımız da kendilerine verilen program dahilinde, kişisel ev ortamlarında çalışmalarına devam ediyorlar.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 20 Mart Cuma günü gece geç saatlerinde Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya'ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik. Yönetim kurulumuz her zaman insan sağlığını ön planda tutarak, önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."" ifadelerini kullandı.