Gaziantep'te Mehmet Erdem Uğurlu uzun süre olmayacak
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı nedeniyle Mehmet Erdem Uğurlu’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun durumu belli oldu.
Sağ ayak alt adalesinde 3. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Erdem tahmini olarak 6 ile 8 hafta arasında forma giyemeyecek.
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