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Spor

Gaziantep'ten tek gollü prova!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosova temsilcisi FC Prishtina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antep ekibi, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Gaziantep'ten tek gollü prova!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova takımlarından FC Prishtina'yı 1-0 yendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, tesis sahasında Kosova takımlarından FC Prishtina ile hazırlık maçında karşılaştı.

Teknik direktör Selçuk İnan takımı Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş 11'i ile sahaya sürdü.

Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan Maxim'in attığı tek golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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