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Spor

Gaziantep'ten TFF'ye ‘Talat Özkarslı' çağrısı

Süper Lig'de yeni sezona hangi ismin verileceği merak konusu... TFF'nin yakın zamanda bu konuda bir açıklama yapması beklenirken, Gaziantep'ten 'Talat Özkarslı' önerisi geldi.

IHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:38
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Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve TSYD Gaziantep Şube Başkanı Murat Atay, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak 2020/2021 sezonu için Süper Lige eski milli futbolcu Talat Özkarslı’nın isminin verilmesini istedi.

TFF’ye yapılan çağrıya ilişkin Kurt ve Atay yaptıkları ortak açıklamada, “A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen ‘Koçero’ lakaplı Talat Özkarslı’nın adı bu sezon oynanacak TFF Süper Lig 2020/2021 sezonuna verilsin” dediler.

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