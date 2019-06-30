Gazi’de derbi yarışı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nun 93’üncüsü bugün İstanbul’da yapılacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15’te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katılacak.

EN İYİ DERECEYİ BOLD PİLOT YAPTI

Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman”ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu’nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi. Atatürk’ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Gazi Koşusu’nda en iyi derece, “Bold Pilot” isimli safkanda bulunuyor. “Bold Pilot” 1996’da Halis Karataş ile 2.26.22’lik derece yaptı ve Gazi’nin 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Çılgın 1960-91 arasında 9 kez Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösterdi. Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996, 2005, 2006, 2011, 2012 ve 2014’te olmak üzere 6 kez Gazi şampiyonu oldu. Son 4 yılda yarışta bitişi ilk sırada gören Ahmet Çelik üst üste kazanma rekoru elinde bulunduruyor.