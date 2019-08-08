Gazişehir Gaziantep, Chibsah'ı duyurdu
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir son olarak Frosinone'de forma giyen Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir , Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Raman Chibsah'la temasa geçti.
Son olarak İtalya 2. Lig ekiplerinden Frosinone'de forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı belirtildi.
(AA)
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