Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıktı

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

16. dakikada Gazişehir Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Erhan Çelenk, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Gökhan Alsan'ın altıpasın gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada sağ kanatta 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrılan Selim Ilgaz, son çizgiden ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye yönelen topu Günay Güvenç kornere tokatlamak istedi ancak üst direkten seken meşin yuvarlak altıpas içine düştü. Gazişehir Gaziantep savunmasında Oğuz Ceylan kafayla topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

45. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gazişehir Gaziantep 1-0 üstün tamamladı.

İkinci Yarı

46. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına, Caner Hüseyin Bağ'ın altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Gazişehir Gaziantep tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gökhan Alsan, pasını bekletmeden Poepon'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Ardından Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

82. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Diallo'nun sağ çaprazdan ortasında Selim Ilgaz topu göğsüyle Gökhan Karadeniz'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonu takip eden Mirkan Aydın, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Korkishko'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda, Mehmet Erdem topu çizgi üzerinde göğsüyle çıkartarak gole izin vermedi. Ardından yaşanan karambolde Mirkan'ın şutunda ise meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın pozisyona girmekte zorlandığı uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.