Gazişehir Gaziantep'in tarihi maçı!

Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz'un Kayode'ye yaptığı faul sonrası 27. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Kayode, 32. dakikada Gazişehir'i öne geçiren golü attı.

Süper Lig'de ilk maçını yöneten hakem Atilla Karaoğlan, 38. dakikada VAR'dan gelen uyarının ardından monitöre gitti ve Gençlerbirliği'nden Polomat'ı kırmızı kart ile ihraç edip penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Kayode, fileleri havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi.

Gazişehir, 56. dakikada Güray Vural'ın frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. 9 kişi oynayan Gençlerbirliği, 69. dakikada Berat ile farkı indirdi. Gazişehir, Oğuz Ceylan'ın 72. dakikadaki golüyle maçın skorunu belirledi.

Gazişehir, bu sonuçla Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği ise ilk 2 maçından puan çıkaramadı.

Bu haftayı galibiyetle kapatan Gazişehir, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.