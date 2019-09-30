26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,651
  • 6,1635
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gazişehir kaçtı, Göztepe yakaladı

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım müsait fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazişehir Gaziantep'in golünü 58. dakikada Güray Varol atarken Göztepe'ye puan getiren gol, 82. dakikada Berkan Emir'den geldi.

Gazişehir Gaziantep, böylece 5 haftadır kaybetmiyor. Göztepe ise 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, 11 puanla ligde 3. sırada yer aldı. Göztepe ise 6 puanla haftayı 15. sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gazişehir Gaziantep, Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Dunford bıraktı! İşte ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı

Dunford bıraktı! İşte ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı

'Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek'

'Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek'

Ve Zelenskiy konuştu...

Ve Zelenskiy konuştu...
 

POPÜLER HABERLER

Yangında tüpün patladığı an kamerada

Yangında tüpün patladığı an kamerada

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA