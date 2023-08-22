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Spor

Gazzeli genç kızlar, beyzbol turnuvasında yarıştı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde genç kızların oluşturduğu takımların yarıştığı beyzbol turnuvası 5. kez düzenlendi. Beyzbol ve Softbol Akademisi Kızlar Takımı, ev sahibi Filistin El-Ehli takımını 6-1 yenerek turnuva şampiyonu oldu.

22 Ağustos 2023 Salı 23:17 - Güncelleme:
Gazzeli genç kızlar, beyzbol turnuvasında yarıştı
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Filistin Beyzbol ve Softbol Federasyonu tarafından Gazze'de 6 takımın katılımıyla düzenlenen "2023-2024 Kızlar 5" beyzbol turnuvası bugün sona erdi.

Filistin Beyzbol ve Softbol Federasyonu Başkanı Ahmed Tafiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızlar Beyzbol Turnuvası'nı, Gazze Şeridi'nden 6 takımın katılımıyla tamamladık. Her takımda 18 yaşından küçük 10 oyuncu vardı." dedi.

Tafiş, "Gazze'de 2017'den beri oynanan beyzbol büyük ilgi görüyor. Kız ve erkek birçok genç bu oyuna katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin beyzbol oynaması için çalıştıklarını aktaran Tafiş, uluslararası turnuvalara katılmak istediklerini belirtti.

Tafiş, İsrail'in dayattığı zorluklara dikkati çekerek, "İsrail işgali, bazı kadın ve erkek oyuncuların Gazze'den ayrılmasına izin vermeyerek Gazze Şeridi dışındaki turnuvalara katılmamıza engel oluyor." diye konuştu.

İsrail, Haziran 2007'den bu yana 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor.

Abluka nedeniyle İsrail, Gazze Şeridi'ne hem bölge halkının hem ticari ürünlerin giriş çıkışına kısıtlamalar getiriyor.

  • Gazze beyzbol turnuvası
  • genç kız takımları
  • Filistin şampiyonu

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