‘Gece gündüz çalışıyoruz’

Cengiz, “Bir takım süreçler var. 2-3 süreç aynı anda yürütüyoruz. Arkadaşlarımızı gece-gündüz çalışıyor. Biz bu göreve takip olduk. Biz olumsuz bir şey olduğunda bunu çekinmeden camiamıza açıklıkla anlatırız. Asla Bizans yapmayız. Asla bir komplonun içine girmeyiz. Biz doğruyuz ve dürüstüz. Bu vesileyle benden önceki 36 başkanıma ve yönetim kurullarına, vakıf, dernek ve bağlı oluşumlarına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.