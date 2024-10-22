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Spor

Geçen sezonki rakamlarını geride bıraktı! Gol krallığında zirvenin adı Ciro Immobile

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile şu ana kadar çıktığı maçlarda 8 gol kaydetti ve gol krallığı sıralamasında ilk sırada yerini aldı. Kartal'ın İtalyan golcüsü şimdiden gol sayısı ile sezon sezonki performansını geride bıraktı ve ülkesinde gündem oldu. İşte detaylar...

Akşam22 Ekim 2024 Salı 09:04 - Güncelleme:
Geçen sezonki rakamlarını geride bıraktı! Gol krallığında zirvenin adı Ciro Immobile
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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Konyaspor karşısında penaltıdan kaydettiği golle sayısını 8'e çıkardı ve krallık yarışında lider durumda. Onu 5'er golle Tadic, Dzeko, Piatek ve Figueiredo takip ediyor. İtalyan oyuncu gollerinin 6'sını penaltıdan kaydetti ancak yine de performansıyla siyah beyazlı camianın sevgilisi durumunda.

Onun bu yükselişi ülkesinde de yankı buldu. İtalyan basını geçen sezon Lazio formasıyla 31 maçta sadece 7 gol atıp, 1 asist yapan Immobile'nin Beşiktaş'la müthiş bir çıkış yaptığını ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldığını gündeme taşıdı. Lazio ile sezonun tamamında 43 maça çıkıp, 11 gol ve 1 asistlik performans gösteren Immobile'nin şimdiden Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 13 maçta, 12 golü var.

Derbyderbyderby.it, Immobile'nin golleriyle Beşiktaş'ın ligde ikinci sıraya yükseldiğini ve iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. Bu konuda yapılan değerlendirmede ise, "Immobile'nin Türkiye macerası çok güzel başladı ve güzel devam ediyor. Eski Lazio kaptanı gol atma alışkanlığına devam ediyor. Maçın ilk yarım saatinde attığı penaltı golüyle, mücadelenin kaderini belirledi" denildi.

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