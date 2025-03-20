İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,999
  • EURO
    41,5206
  • ALTIN
    3708.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geçen sezonun altında kaldı! İrfan Can Kahveci'de büyük düşüş
Spor

Geçen sezonun altında kaldı! İrfan Can Kahveci'de büyük düşüş

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2860 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci bu sezon 1144 dört dakika süre aldı. Bu sezon aldığı süreleri iyi değerlendiremeyen oyuncu İrfan Can Kahveci yalnızca 1 gol attı ve geçen sezonun altında bir performans ortaya koydu. İşte detaylar...

TRT Spor20 Mart 2025 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Geçen sezonun altında kaldı! İrfan Can Kahveci'de büyük düşüş
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli ekibin en önemli kozlarından biri olan İrfan Can Kahveci, bu sezon hedeflediği dakikaları alamadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho 3-4-1-2 sisteminde İrfan Can Kahveci'yi kullanmadı. Deneyimli teknik adam, forvet arkasında daha çok Dusan Tadic'e şans verdi.

GEÇEN SEZONU 18 GOL 10 ASİSTLE TAMAMLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 2860 dakika sahada kalan İrfan Can, bu sezon 1144 dört dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu, 2023-2024 sezonunu 18 gol, 10 asistle tamamladı.

BU SEZON TEK GOLÜ VAR

İrfan Can Kahveci'nin bu sezonki tek golü ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lille'e karşı geldi.

29 yaşındaki futbolcu, bir önceki sezon sağ kanatta Bright Osayi-Samuel ile yakaladığı uyum neticesinde rakiplerine zor anlar yaşattı.

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.