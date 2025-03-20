Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli ekibin en önemli kozlarından biri olan İrfan Can Kahveci, bu sezon hedeflediği dakikaları alamadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho 3-4-1-2 sisteminde İrfan Can Kahveci'yi kullanmadı. Deneyimli teknik adam, forvet arkasında daha çok Dusan Tadic'e şans verdi.

GEÇEN SEZONU 18 GOL 10 ASİSTLE TAMAMLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 2860 dakika sahada kalan İrfan Can, bu sezon 1144 dört dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu, 2023-2024 sezonunu 18 gol, 10 asistle tamamladı.

BU SEZON TEK GOLÜ VAR

İrfan Can Kahveci'nin bu sezonki tek golü ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lille'e karşı geldi.

29 yaşındaki futbolcu, bir önceki sezon sağ kanatta Bright Osayi-Samuel ile yakaladığı uyum neticesinde rakiplerine zor anlar yaşattı.

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.